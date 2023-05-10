Politico: США не поставлятимуть Україні далекобійні ракети, але це зробить Британія

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Адміністрація президента США Джо Байдена не планує надсилати Україні далекобійні ракети ATACMS. Однак у Білому домі не проти, щоб це зробила Велика Британія. WP припускає, що йдеться про британські крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow.

Про це пише видання Politico з посиланням на офіційних осіб США.

У Вашингтоні вважають, що передача далекобійних ракет Україні Британією послабить тиск на Штати, оскільки багато хто давно очікує від них рішучого кроку та передачі Києву ракет дальністю до 300 кілометрів.

Однак чиновники заявили, що Штати продовжать постачати Україні засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бронетехніку.

Як розповів голова Обʼєднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі ще в березні, у Штатів недостатньо ракет ATACMS.

Також джерело повідомило журналістам, що Лондон сказав Києву, що дасть ракети дальністю 300 кілометрів тільки в тому випадку, якщо ЗСУ використовуватимуть їх лише для ураження цілей на території України.