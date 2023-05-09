Кабмін заборонив вмикати музику в громадському транспорті. Але є винятки

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Valik Chernetskyi / Unsplash

У громадському транспорті обмежили використання музики: тепер водії можуть не впускати пасажирів, які створюють шум у салоні телефоном, колонкою тощо, а самим водіям заборонено вмикати в автобусах музику або фільми.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Водії зможуть вмикати музику чи відео в салоні лише в навушниках або під час нерегулярних рейсів за згодою пасажирів.

Усі ці нововведення стосуються і таксі — водії мають право вмикати музику тільки тоді, коли пасажир не заперечує.

Такі зміни до «Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» вніс Кабінет міністрів на засіданні 9 травня.