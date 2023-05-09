Ryanair купує у Boeing 300 нових літаків. Вартість угоди сягне $40 мільярдів

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Лоукост-авіакомпанія Ryanair оголосила про багатомільярдну угоду на придбання 300 літаків Boeing. Загальна сума угоди сягне $40 мільярдів.

Про це пише Reuters.

Компанія придбає 150 літаків Boeing 737 MAX 10 із можливістю докупити ще 150. Там кажуть, що така кількість суден дозволить подвоїти трафік до 300 мільйонів пасажирів щороку вже у 2034 році.

Ryanair використовує виключно літаки Boeing 737 для свого флоту і є одним з найбільших клієнтів Boeing з більш ніж 600 літаками у своєму флоті або під замовлення.

Що не так з Boeing 737 MAX?

Літак Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air розбився 29 жовтня 2018 року, зазнавши аварії через 13 хвилин після вильоту з аеропорту Джакарти. Всі 189 людей на борту загинули. 10 березня 2019 року в Ефіопії впав Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що летів з Аддис-Абеби до Найробі. Загинули 157 людей.

Розслідування встановило, що причиною катастроф стала некоректна робота допоміжної програми, яка примусово міняла положення літака в повітрі. Цю програму під назвою MCAS впровадили в бортовий компʼютер для того, щоб виправити конструктивний недолік літака — схильність задирати носа. Однак за певних умов вона помилялася і направляла літак до землі. Зʼясувалося, що пілотам про неї не розповідали.

У липні 2019 року Boeing виділила $100 мільйонів на компенсацію жертвам і отримала низку судових позовів, зокрема від 400 пілотів. У грудні 2019 року влада США заборонила компанії Boeing видавати сертифікати льотної придатності літакам 737 MAX. Їхнє виробництво призупинили в січні 2020 року.

Наприкінці червня Boeing 737 MAX уперше злетів у небо після заборони на експлуатацію. Літак виконав серію сертифікаційних польотів. Уже в серпні Boeing отримала перше за девʼять місяців замовлення на літаки цієї моделі.