Victoriaʼs Secret перезапускає своє шоу у форматі фільму після чотирирічної перерви

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Dimitrios Kambouris / Getty Images for Victoria's Secret

Восени бренд жіночої білизни Victoriaʼs Secret перезапустить щорічний показ Victoriaʼs Secret Fashion Show у форматі повнометражного фільму. Так бренд хоче переосмислити свої минулі шоу, за які його критикували через сексизм.

Про це пише Bloomberg.

У фільмі покажуть митців та дизайнерів зі всього світу, зокрема, знімуть модні колекції від 20 модельєрів із чотирьох міст — Боготи, Лагосу, Лондону та Токіо. Вони мають підкреслювати «індивідуальність жіночих історій і поглядів», каже головний креативний директор Victoriaʼs Secret Рауль Мартінез.

Одна частина фільму буде про те, як створюються колекції, а інша демонструватиме самі дизайни, які не обмежуватимуться спідньою білизною і можуть включати сукні чи верхній одяг.

Victoriaʼs Secret описує фільм як поєднання старого і нового, тому наскільки оновлена програма шоу у форматі фільму буде відрізнятися від оригіналу — невідомо. У новому шоу також візьмуть участь супермоделі та артисти.