США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Що там буде?
- Автор:
- Анна Холоднова
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Сполучені Штати оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги на суму $1,2 мільярда. Кошти надали в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).
До пакета допомоги ввійдуть:
- додаткові системи ППО та боєприпаси;
- обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами протиповітряної оборони України;
- боєприпаси для боротьби з безпілотниками;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- послуги фото з комерційних супутників;
- підтримка навчання, технічного обслуговування та підтримки українських бійців.
Це вже другий пакет від США за тиждень. Третього травня адміністрація Байдена оголосила про виділення військової допомоги на $300 мільйонів у межах президентських повноважень, що передбачає негайні поставки з фондів Міноборони США.