Сицилійське містечко заплатить €5 тисяч охочим переїхати туди. Але є умова

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Містечко Петралія-Сопрана на італійському острові Сицилія заплатить по €5 тисяч людям, які переїдуть туди жити. Така опція доступна як родинам, так і одинакам.

Про це пише Euronews.

Щоб отримати таку можливість, треба оформити заявку. Її слід подати до 10 травня 2023 року. Охочі мають звернутися безпосередньо до міської ради. Також учасники повинні придбати у муніципалітеті нерухомість і за необхідності відреставрувати її.

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Влада міста сподівається, що ця ініціатива сприятиме збільшенню населення і відродить нежилі будинки.