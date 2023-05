The Weeknd заявив про намір змінити імʼя

Новини

Getty Images / «Бабель»

Канадський виконавець The Weeknd оголосив про намір змінити імʼя. Про це він розповів в інтервʼю W Magazine

Співак зазначив, що він «готовий закрити розділ The Weeknd» і випустить останній альбом під своїм альтер-его.

«Я, як і раніше, займатимуся музикою, можливо, як Ейбел, можливо, як The Weeknd. Але я хочу «вбити» The Weeknd. І я це зроблю врешті-решт. Я безперечно намагаюся скинути цю шкіру і відродитися. [...] Альбом, над яким я зараз працюю, напевно, мій останній успіх як The Weeknd. Це те, що я маю зробити. Як The Weeknd я сказав усе, що міг», — пояснює він в інтервʼю.