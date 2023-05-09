Компанія LinkedIn звільнила понад 700 працівників і припинила роботу в Китаї

Новини

Unsplash

Соцмережа LinkedIn скоротила 716 із 20 тисяч своїх працівників. Крім того, компанія припиняє працювати в Китаї.

Про це пише BBC.

Виконавчий директор компанії Раян Росланскі заявив, що цей крок спрямований на оптимізацію діяльності LinkedIn. Він також анонсував створення 250 нових робочих місць, на які зможуть претендувати працівники, яких скоротили у відділах продажів, операцій та підтримки.

У 2021 році LinkedIn частково вийшла з китайського ринку. Дотепер там працював її застосунок InCareers, але його теж вирішили закрити до 9 серпня. Прессекретар LinkedIn заявив, що компанія збереже присутність у Китаї, щоб допомогти компаніям, які працюють там, наймати та навчати працівників за межами країни.

LinkedIn була єдиною великою західною платформою, що працювала в Китаї. Під час запуску у 2014 році компанія погодилася дотримуватися вимог китайського уряду, щоб працювати там. Тоді американський сенатор Рік Скотт назвав цей крок «грубим умиротворенням і актом підпорядкування комуністичному Китаю».