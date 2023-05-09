WP: Британія готова передати Україні ракети великої дальності Storm Shadow

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Велика Британія готова надіслати Києву ракети дальнього радіуса дії — до 300 кілометрів.

Про це пише The Washington Post із посиланням на повідомлення, яке британське Міноборони розмістило в матеріалах закупівлі Міжнародного фонду підтримки України.

За словами неназваного британського чиновника, остаточне рішення про передачу ракет ще не ухвалили. Він відмовився підтвердити тип, терміни та кількість озброєння, що може отримати Україна. Однак WP припускає, що йдеться про британські крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow.

Також видання нагадує, що в документах Пентагону, які потрапили в мережу, стверджувалося, нібито розвідка США підтвердила плани Британії направити Україні невстановлену кількість ракет Storm Shadow.

15 грудня 2022 року міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що не виключає постачання Україні ракет Storm Shadow, а вже в лютому 2023 року премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна має намір стати першою, хто надасть Україні зброю більшого радіуса дії.