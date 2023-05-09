CNN: США оголосять про військову допомогу для ЗСУ на $1,2 мільярда. Це другий пакет за тиждень

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Пресслужба Офісу президента України

Адміністрація Джо Байдена має намір сьогодні оголосити про виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму $1,2 мільярда.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на представника американської адміністрації.

CNN зазначає, що оголошення допомоги очікується менше ніж за тиждень після надання Україні попереднього траншу підтримки, а також у період, коли ЗСУ готуються до контрнаступу.

За словами чиновника, новий пакет допомоги міститиме безпілотники, артилерійські боєприпаси, ракети ППО та інші засоби.

Очікується, що нову допомогу виділять за рахунок Ініціативи з підтримки безпеки України (USAI).