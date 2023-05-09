Сили оборони збили 23 ракети, якими росіяни атакували Україну
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
У ніч проти 9 травня росіяни завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. Загалом ворог випустив 25 крилатих ракет «Калібр» і Х-101/Х-555, повідомляє Командування Повітряних сил.
Близько 22:00 8 травня з носіїв у Чорному морі противник випустив вісім крилатих ракет «Калібр», які спрямував на східні регіони країни.
Усі цілі були збиті силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування «Схід».
Ближче до 04:00 ранку 9 травня окупанти запустили ще 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Україну атакували стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які несли ракети типу Х-101 (Х-555).
Чотирнадцять ракет знищили сили Повітряного командування «Центр», ще одну ліквідували в зоні відповідальності пПовітряного командування «Південь».
Загалом знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555.
- Близько 05:20 в Києві пролунав гучний вибух. За даними Київської військової адміністрації, Силам ППО вдалося збити півтора десятка ракет із подальшим падінням уламків.