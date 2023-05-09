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На Києвом збили кілька ракет — уламки впали у двох районах

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Близько 5:20 у Києві роздався гучний вибух. За попередніми даними Київської військової адміністрації, силам ППО вдалося збити кілька ракет з подальшим падінням уламків:

Небезпека тривала 2 години — тривогу оголошували о 4:03.