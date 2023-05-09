На Києвом збили кілька ракет — уламки впали у двох районах

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Близько 5:20 у Києві роздався гучний вибух. За попередніми даними Київської військової адміністрації, силам ППО вдалося збити кілька ракет з подальшим падінням уламків:

у Голосіївському районі уламки впали на подвірʼя приватного будинку, через що сталася пожежа;

уламки впали на подвірʼя приватного будинку, через що сталася пожежа; у Шевченківському районі уламки виявлені на проїжджій частині.

Небезпека тривала 2 години — тривогу оголошували о 4:03.