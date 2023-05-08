«Укрзалізниця» змінює маршрути й графіки всіх поїздів між Україною та Угорщиною. Причина — аварія на угорській залізниці

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Компанія «Укрзалізниця» змінює маршрути та розклади всіх поїздів, які сполучають Україну та Угорщину. Відновлення колій на угорській залізниці через аварію може зайняти тривалий час.

Про це повідомили в пресслужбі національного перевізника.

Безпересадкові вагони Відень — Київ тепер поїдуть через Мішкольц із затримкою до 6 годин. Ті, хто виїжджатиме з Відня, прямуватимуть за дещо іншою схемою — українські вагони не встигнуть доїхати до австрійської столиці й чекатимуть на пасажирів у Будапешті.

Дістатися до Будапешту з Відня можна поїздом № 149 «Хортобадь», який відправляється о 16:42 (без змін). У столиці Угорщини пасажири пересядуть до українських вагонів, які поїдуть обʼїзним маршрутом. У додаткових пересадках потреби більше не буде.

Якщо пасажир їде не до Києва, то про це потрібно повідомити поїзду бригаду. Наприклад, для стрийського напрямку «Укрзалізниця» організовує пересадку в Чопі на поїзд № 81.

Інші потяги рухатимуться так:

Поїзд EC 140/149 «Хортобадь» Відень — Захонь з вагоном Відень — Чоп обмежить маршрут до Дебрецену, а розклад руху залишиться без змін.

Поїзд № 31/33/34 «Латориця» Будапешт — Мукачеве їхатиме без змін у маршруті та розкладі. Пасажирам запропонують пересадку на автобуси на дільниці Дебрецен — Ньїредьгаза, де відбулася аварія.

Човникові рейси Захонь — Чоп курсуватимуть шість разів на добу без змін.

Затримки українсько-угорських рейсів стосуватимуться і зворотних поїздів.