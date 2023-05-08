Євростат: Майже чотири мільйони українців отримали тимчасовий захист у ЄС

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Європейське статистичне управління підрахувало, що станом на кінець березня 2023 року близько 3,9 мільйона українських біженців отримали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі після початку повномасштабної війни.

Найбільше українців прийняли Німеччина (27% від усіх), Польща (25%) і Чехія (8%). Водночас у лютому цього року зафіксували зменшення кількості людей, які отримали такий статус, у загальному на три відсотки.