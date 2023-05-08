У Парижі облили фарбою скандальну картину, що демонструє злочини росіян в Україні. Макрон засудив акт вандалізму

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У музеї «Токійський палац» у Парижі облили фарбою картину Fuck abstraction! швейцарської художниці Міріам Кан.

Про це пише ArtNews.

На полотні зображено статевий акт. Там два силуети — менший і більший, менша фігура зі зв’язаними руками. За словами художниці, вона написала картину під впливом новин про масові поховання в Бучі та зґвалтування українців російськими солдатами.

У березні навколо твору спалахнув скандал. Певні політики та організації домагалися, щоб її вилучили з виставки. Критики стверджували, що полотно пропагує педофілію. Кан у відповідь пояснювала, що менша фігура на картині не є дитиною, а контраст між двома фігурами символізує тілесну силу агресора та крихкість пригноблених, виснажених війною, які стоять на колінах.

Згодом Державна рада Франції визнала, що картина не зображує педофілію і може бути виставлена в музеї.

У неділю, 7 травня, невідомий відвідувач похилого віку розпилив фіолетову фарбу на Fuck abstraction! У музеї заявили, що чоловік був незадоволений демонстрацією статевого акту між дитиною і дорослим.

Президент Франції Емманюель Макрон засудив акт вандалізму в паризькому музеї.

«8 травня, коли ми святкуємо перемогу свободи, я засуджую акт вандалізму, здійснений учора в «Токійському палаці». Нападати на витвір мистецтва означає нападати на наші цінності. У Франції мистецтво завжди безкоштовне і гарантується повага до витворів культури», — написав він.

Керівник музею Гійом Дезанж наголосив, що картина залишатиметься для огляду до кінця виставки. Наразі її переглянули 80 тисяч людей.