Росія знищила гуманітарний склад Товариства Червоного Хреста в Одесі — організація призупинила роботу в регіоні

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Міжнародний Комітет Червоного Хреста в Україні повідомив, що на Одещині російська ракета знищила саме їхній склад.

Згоріла уся гуманітарна допомога Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Роботу організації в області призупинили.

Наразі відомо про трьох постраждалих працівників складу й одного загиблого.

Також через ракетний обстріл Миколаївської області, що стався 7 травня 2023 року, пошкоджень зазнав мобільний шпиталь Миколаївської обласної організації Червоного Хреста України.

Внаслідок удару частина медичного обладнання, технічних засобів та меблів, що там були, стали непридатними для подальшого використання. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу, після чого шпиталь запрацює у звичному режимі, проте вже в іншому місці.