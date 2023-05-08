Китай відзвітував про повернення на Землю секретного космічного корабля. Він нібито пробув на орбіті 276 днів

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Китайські державні медіа повідомили про повернення на Землю експериментального космічного корабля. Там зазначили, що він пробув на орбіті 276 днів.

Про це пише Reuters.

За даними медіа, космічний корабель без екіпажу повернувся до стартового центру Цзюцюань на північному заході Китаю в понеділок, як і було заплановано.

Наразі немає жодних подробиць про те, що це за космічний корабель, як високо і яким чином він літав, на яких орбітах перебував з моменту запуску на початку серпня 2022 року. Фото корабля також не опублікували.