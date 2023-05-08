На 16 пунктах пропуску з Європою запрацювала електронна черга. Поки тільки для вантажівок

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Ivan Bandura / Unsplash

З понеділка, 8 травня, на 16 пунктах пропуску з країнами Європи почала роботу електронна черга для перетину кордону. У перспективі вона працюватиме для будь-якого виду транспорту.

Про це повідомила пресслужба Укртрансбезпеки.

Поки що «єЧергою» можуть користуватися лише водії вантажівок з ліцензією на міжнародні перевезення вантажу, але з липня послугу розширять і на водіїв автобусів. А з серпня 2023 року — на власників легкових автомобілів.

Зараз «єЧерга» працює на таких пунктах пропуску:

Волинська область

Ягодин — Дорогуськ;

Устилуг — Зосин.

Львівська область

Краківець — Корчова;

Рава-Руська — Хребенне;

Шегині — Медика;

Нижанковичі — Мальховіце.

Чернівецька область

Порубне — Сірет;

Мамалига — Крива.

Закарпатська область

Ужгород — Вишнє Нємецьке;

Чоп (Тиса) — Захонь;

Дякове — Халмеу.

Вінницька область

Могилів-Подільський — Отач.

Одеська область

Рені — Джурджулєшти;

Старокозаче — Тудора;

Виноградівка — Вулканешти;

Орлівка — Ісакча.

Щоб перетнути кордон за допомогою «єЧерги», необхідно зареєструватися на сайті echerha.gov.ua або через застосунок, отримати повідомлення про статус у черзі, її просування, час заїзду до пункту пропуску.