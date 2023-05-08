На 16 пунктах пропуску з Європою запрацювала електронна черга. Поки тільки для вантажівок
- Автор:
- Софія Телішевська
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Ivan Bandura / Unsplash
З понеділка, 8 травня, на 16 пунктах пропуску з країнами Європи почала роботу електронна черга для перетину кордону. У перспективі вона працюватиме для будь-якого виду транспорту.
Про це повідомила пресслужба Укртрансбезпеки.
Поки що «єЧергою» можуть користуватися лише водії вантажівок з ліцензією на міжнародні перевезення вантажу, але з липня послугу розширять і на водіїв автобусів. А з серпня 2023 року — на власників легкових автомобілів.
Зараз «єЧерга» працює на таких пунктах пропуску:
Волинська область
- Ягодин — Дорогуськ;
- Устилуг — Зосин.
Львівська область
- Краківець — Корчова;
- Рава-Руська — Хребенне;
- Шегині — Медика;
- Нижанковичі — Мальховіце.
Чернівецька область
- Порубне — Сірет;
- Мамалига — Крива.
Закарпатська область
- Ужгород — Вишнє Нємецьке;
- Чоп (Тиса) — Захонь;
- Дякове — Халмеу.
Вінницька область
- Могилів-Подільський — Отач.
Одеська область
- Рені — Джурджулєшти;
- Старокозаче — Тудора;
- Виноградівка — Вулканешти;
- Орлівка — Ісакча.
Щоб перетнути кордон за допомогою «єЧерги», необхідно зареєструватися на сайті echerha.gov.ua або через застосунок, отримати повідомлення про статус у черзі, її просування, час заїзду до пункту пропуску.
- У грудні 2022 року на пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на польсько-українському кордоні запрацювала електронна черга для перетину. Тоді вона була доступна лише для вантажних автомобілів.