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На 16 пунктах пропуску з Європою запрацювала електронна черга. Поки тільки для вантажівок

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Ivan Bandura / Unsplash

З понеділка, 8 травня, на 16 пунктах пропуску з країнами Європи почала роботу електронна черга для перетину кордону. У перспективі вона працюватиме для будь-якого виду транспорту.

Про це повідомила пресслужба Укртрансбезпеки.

Поки що «єЧергою» можуть користуватися лише водії вантажівок з ліцензією на міжнародні перевезення вантажу, але з липня послугу розширять і на водіїв автобусів. А з серпня 2023 року — на власників легкових автомобілів.

Зараз «єЧерга» працює на таких пунктах пропуску:

Волинська область

Львівська область

Чернівецька область

Закарпатська область

Вінницька область

Одеська область

Щоб перетнути кордон за допомогою «єЧерги», необхідно зареєструватися на сайті echerha.gov.ua або через застосунок, отримати повідомлення про статус у черзі, її просування, час заїзду до пункту пропуску.