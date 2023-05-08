В Угорщині вантажні вагони зійшли з колії — затримуються й українські пасажирські потяги

Новини

Через аварію на Угорській залізниці, безпересадкові вагони Відень — Київ, які відправилися 7 травня, запізнюються на шість годин.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

По прибуттю на станцію Чоп вагони включать до складу поїзда № 82 Ужгород — Київ і вони прибудуть до столиці 9 травня замість 8 травня о 19:30 у складі поїзда № 750.

Затримка торкнеться і зворотних поїздів до Відня.