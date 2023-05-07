Премʼєр-міністр Словаччини подав у відставку
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Премʼєр-міністр Словаччини Едуард Геґер подав у відставку. Відповідне прохання він надіслав президенту Зузані Чапутовій.
Про це пише Reuters.
«Я вирішив просити президента позбавити мене повноважень і залишити президенту простір для того, щоб спробувати з урядом технократів у стабільності та мирі привести Словаччину до демократичних парламентських виборів», — сказав він.
Цього ж дня він має зустрітися з Чапутовою, яка повинна призначити нового тимчасового премʼєра.
Правляча коаліція в Словаччині втратила більшість у вересні минулого року, коли з неї вийшла партія «Свобода і солідарність» (SaS). Протягом останнього тижня через суперечки з премʼєром подали у відставку міністр сільського господарства та міністр закордонних справ.
- У грудні 2022 року парламент Словаччини проголосував за вотум недовіри уряду. Президент Зузана Чапутова попросила Геґера залишатися на посаді з обмеженими повноваженнями до проведення нових виборів. Дострокові парламентські вибори в Словаччині заплановані на 30 вересня 2023 року.