ГУР: Росія не має потенціалу для наступу, але вона може оборонятися
- Автор:
- Софія Телішевська
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Офіс президента / Telegram
Росія не має потенціалу для серйозного наступу десь на території України, але російські війська здатні оборонятися.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтервʼю Yahoo News.
«Росія не має ані військового, ані економічного, ані політичного потенціалу для створення чергової спроби серйозного наступу десь на території України», — сказав він.
Але водночас окупанти можуть вести оборону.
«Вони цілком здатні вести серйозні оборонні дії, і це та сама проблема, з якою ми зіткнемося», — сказав начальник ГУР.
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