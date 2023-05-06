Витік документів Пентагону: Власник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин просив путіна втрутитися в його конфлікт із Міноборони рф

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Засновник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин у лютому просив путіна дозволу й надалі використовувати російських вʼязнів у війні проти України. Також він хотів вербувати колишніх «афганців», але скаржився на перешкоджання з боку Міноборони росії.

Про це пише The Washington Post із посиланням на документи Міноборони США, які потрапили в мережу під час масштабного витоку.

Із проханням Пригожин звернувся до президента незадовго до 22 лютого, коли відбулася їхня таємна зустріч разом із міністром оборони Сергієм Шойгу. Тоді путін відповів очільнику «вагнерівців», що той має вирішувати питання безпосередньо з Міноборони.

У документах Пентагону також йшлося, що після заяв Пригожина про снарядний голод у Бахмуті чиновники Міноборони планували дискредитаційну кампанію проти нього, але були невпевнені, чи зможуть досягти успіху в публічному просторі.

Як пише WP, російські військові не знали напевне, отримує «ПВК Вагнера» достатньо боєприпасів чи ні, оскільки їх розподіляли через оперативну групу в Бахмуті. Через це американська розвідка не вважала заяви Пригожина безпідставними.

Ще один документ, датований 12 лютого, свідчить, що начальник Генштабу Валерій Герасимов наказав припинити постачання боєприпасів і скасувати заплановані авіарейси для транспортування снарядів на базу «ПВК Вагнера» у Ростові-на-Дону.

Водночас після ескалації конфлікту Міноборони росії запропонувало «подвоїти постачання боєприпасів» Пригожину і хотіло заявити про це публічно. І вже 21 лютого російські військові сказали, мовляв, нестача снарядів у «ПВК Вагнера» — це брехня. Наступного дня Євгеній Пригожин оприлюднив фотографії загиблих «вагнерівців». Тоді ж відбулася зустріч «трійки»: путіна, Пригожина й Шойгу.

«Зустріч майже напевно стосувалася принаймні частково публічних звинувачень Пригожина і повʼязаної з ними напруженості з Шойгу», — пишуть у документі Пентагону.