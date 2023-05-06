Зеленський: В Україні вперше проведуть конкурсний відбір суддів до Конституційного Суду
- Автор:
- Ліза Бровко
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Україна запроваджує конкурсну процедуру відбору суддів Конституційного Суду. Так держава проводить євроінтеграційні реформи, виконуючи рекомендації Європейської комісії.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з головою Венеціанської комісії Клер Базі Малорі.
Українська влада готує законодавство щодо відбору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду — це відбудеться вперше.
Президент Зеленський також обговорив із Малорі закони про деолігархізацію й національні меншини. Він подякував Венеціанській комісії за допомогу в реформуванні.
- У червні 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.
- 13 грудня 2022 року Верховна Рада підтримала проєкт закону № 7662 про відбір суддів до Конституційного суду без правки про кількість членів Дорадчої групи експертів, яка обирає кандидатів на посаду суддів. Венеціанська комісія побачила в цьому ризики політичного втручання. 19 грудня вона опублікувала оновлений висновок щодо законопроєкту, рекомендувавши зміни, запропоновані експертами у сфері судової реформи. Попри це, президент Володимир Зеленський підписав закон.
- Європейська комісія очікує, що Україна повністю врахує рекомендації Венеціанської комісії до закону про конкурси на посади суддів Конституційного суду України.
- Цей закон — одна з вимог Євросоюзу для початку перемовин про вступ.