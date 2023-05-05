Український лоукостер SkyUp відкриває авіакомпанію в Євросоюзі

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Facebook / SkyUp Airlines

Український лоукостер SkyUp відкриває повноцінну авіакомпанію в Європейському Союзі, щоб розширити там свою діяльність і користуватися перевагами «відкритого неба», пише Avianews.

SkyUp зареєструвала дочірнє підприємство SkyUp MT на Мальті й отримала необхідні сертифікати для польотів. Тепер лоукостер може здавати літаки з екіпажами іншим авіакомпаніям, а в подальшому планує сформувати власну польотну програму.

Зараз SkyUp MT має один авіалайнер — 189-місний Boeing 737-800 2011 року випуску. До кінця цього року компанія розширить флот підприємства літаками за новими контрактами, а не наявними у SkyUp.