Український лоукостер SkyUp відкриває авіакомпанію в Євросоюзі
- Автор:
- Ліза Бровко
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Facebook / SkyUp Airlines
Український лоукостер SkyUp відкриває повноцінну авіакомпанію в Європейському Союзі, щоб розширити там свою діяльність і користуватися перевагами «відкритого неба», пише Avianews.
SkyUp зареєструвала дочірнє підприємство SkyUp MT на Мальті й отримала необхідні сертифікати для польотів. Тепер лоукостер може здавати літаки з екіпажами іншим авіакомпаніям, а в подальшому планує сформувати власну польотну програму.
Зараз SkyUp MT має один авіалайнер — 189-місний Boeing 737-800 2011 року випуску. До кінця цього року компанія розширить флот підприємства літаками за новими контрактами, а не наявними у SkyUp.
- Місяць тому SkyUp евакуювала з України свій останній літак. Він був у київському аеропорті «Бориспіль». До 24 лютого 2022 року SkyUp встигла перевезти в Європу 10 з 11 своїх літаків. Останній літак також уже був у польоті, він вже 20 хвилин пролетів із «Борисполя» в напрямку Кишинева, але «Украерорух» видав NOTAM, і компанія отримала наказ повернутись до «Борисполя». Тож цей літак перебував у «Борисполі» і там обслуговувався.