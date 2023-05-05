Україна та Литва спрощують обмін водійськими правами
- Автор:
- Ліза Бровко
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Gustavo / Unsplash
Уряд України ухвалив спрощений обмін водійськими посвідченнями з Литвою. Тепер не потрібно складати додаткові теоретичні та практичні іспити.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Щоб обміняти українські права водія на литовські, достатньо подати документ про постійне проживання у країні, оригінал посвідчення та дійсну медичну довідку.
Премʼєр подякував Литві за всебічну підтримку України та її гостинність до українців.
- У липні 2022 року Європарламент дозволив біженцям користуватися українськими водійськими правами в ЄС. До того ж українці, які втратили своє посвідчення, можуть отримати європейське посвідчення водія, якщо підтвердять, що мали його чинним в Україні.