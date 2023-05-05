До України повернулася 27-ма антарктична експедиція
- Автор:
- Софія Телішевська
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До Києва повернулися учасники 27-ї антарктичної експедиції. На станції «Академік Вернадський» залишились працювати полярники 28-ї експедиції.
Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.
Загалом подорож додому тривала майже місяць. Спершу команда на науково-дослідному судні «Ноосфера» вирушила зі станції до ПАР. У порт Кейптауну судно прибуло 29 квітня, а вже звідти літаками та наземним транспортом полярники дісталися Києва.
Це була перша експедиція на станцію «Академік Вернадський» із початку повномасштабної війни. Щоб замінити колег з попереднього заїзду, ученим довелося вирушати буквально за тиждень після початку російського вторгнення.
Протягом року полярники проводили дослідження та спостереження за трьома основними напрямами: геофізика, біологія і метеорологія, а також забезпечували функціонування станції.
Разом з учасниками 27-ї експедиції в Україну повернулися учасники сезонної експедиції, які працювали впродовж антарктичного літа. Це, зокрема, команда технічних фахівців, які виконали роботи з модернізації станції.
- Антарктична станція «Академік Вернадський» розташована на острові Галіндез. Раніше вона належала Великій Британії та мала назву «Фарадей». 6 лютого 1996 року станцію передали Україні та перейменували.
- На станції займаються науковими дослідженнями зі зміни клімату, озонової діри, вивчають реакції тварин і рослин на потепління.