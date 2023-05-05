На окупованій частині Запорізької області оголосили про евакуацію цивільних із 18 населених пунктів
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
На окупованій частині Запорізької області оголосили про часткове вивезення жителів 18 населених пунктів, що розташовані біля лінії зіткнення.
Про це 5 травня повідомив «губернатор» Євген Балицький.
Це стосується населених пунктів Токмак, Василівка, Енергодар, Пологи, Тимошівка, Смирнов, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Камʼянка, Пришиб, Мала Білозерка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Камʼянка-Дніпровська, Кінські Роздори, Розівка. Усі вони розташовані в межах до 50—70 кілометрів від лінії фронту. Це найбільші населені пункти — окрім них, у цих межах є ще багато сіл.
«За останні кілька днів противник посилив обстріли населених пунктів, які розташовані в безпосередній близькості до лінії бойового дотику», — заявив колаборант Євген Балицький.
Рішення першочергово стосується дітей з батьками, людей похилого віку, інвалідів, пацієнтів лікувальних закладів. Їх планують перемістити вглиб області.