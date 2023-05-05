У переліку нематеріальної культурної спадщини України зʼявилися пʼять нових елементів. Тепер там є голубці
- Автор:
- Анна Холоднова
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Міністерство культури та інформаційної політики внесло до Національного переліку пʼять нових елементів нематеріальної культурної спадщини України.
Про це свідчить відповідний наказ Мінкультури.
Національний перелік поповнили:
- традиція рогозоплетіння в селах Щітки та Писарівка Вінницької області;
- традиція вбирання могильних хрестів у Рівненському Поліссі;
- приготування української традиційної страви «Голубці»;
- культура традиційного вівчарства Бессарабії та знань, повʼязаних із ним;
- традиція «віншування Василів» у селі Липівка Рогатинської громади Івано-Франківської області.
На сьогодні в переліку нематеріальної культурної спадщини України вже 68 елементів.