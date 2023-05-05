Експрезидент США Клінтон згадав розмову з путіним і зазначив, що війна росії з Україною була «лише питанням часу»

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Колишній президент США Білл Клінтон згадав розмову з російським президентом володимиром путіним у 2011 році у швейцарському Давосі. За словами Клінтона, ще у 2011 році він зрозумів, що війна росії з Україною — це «лише питання часу».

Про це пише Financial Times.

Клінтон сказав, що під час цієї зустрічі путін заперечив укладену Борисом Єльциним за посередництвом США угоду про повагу до території України в обмін на відмову Києва від ядерного арсеналу радянських часів.

«Володимир путін сказав мені в 2011 році — за три роки до того, як він забрав Крим, що він не згоден з угодою, яку я уклав з Борисом Єльциним. Він сказав: “...Я з цим не згоден. І я це не підтримую. І я не зобов’язаний це [робити]”. І з того дня я знав, що це лише питання часу», — розповів Білл Клінтон під час спільного виступу зі своєю дружиною Гілларі в Нью-Йорку.

Associated Press

Клінтони закликали Захід посилити підтримку України та заявили, що Київ може перемогти, якщо йому нададуть достатньо зброї та боєприпасів. Вони попередили, що недостатня підтримка України підбадьорить не тільки путіна, а й президента Китаю Сі Цзіньпіна.

На думку Гілларі Клінтон, невдачі росії на полі бою в Україні та рішуча відповідь Заходу на вторгнення рф стримали кампанію Сі на Тайвані.

«Сі бачив це. І я думаю, що до російського вторгнення існував високий шанс, що він зазіхне на Тайвань протягом двох-трьох років. Я думаю, що цей план перенесли», — сказала вона.

Гілларі Клінтон також згадала про втручання росіян в американські вибори. Вона вважає це причиною своєї поразки на президентських виборах 2016 року, коли програла Дональду Трампу.

«[Путін] веде те, що він вважає справедливою боротьбою, щоб підірвати західну демократію й відновити, наскільки це можливо, Російську імперію. Тому він не збирається зупинятися», — сказала вона.