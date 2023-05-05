Нацбанк покращив прогноз зростання ВВП у 2023 році до 2%

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Нацбанк України покращив прогнози зростання ВВП у 2023 році. Там вважають, що за результатами року економіка зросте на 2%.

Про це йдеться у звіті НБУ.

Раніше Нацбанк прогнозував зростання ВВП у 2023 році всього на 0,3%.

Також там вважають, що у 2024 році економіка зросте на 4,3%, а в 2025-му — на 6,4%.

«Базовий сценарій, зокрема, ґрунтується на припущеннях про послідовне дотримання Україною зобовʼязань нової програми співпраці з МВФ, проведення злагодженої монетарної та фіскальної політики, поступове нівелювання квазіфіскальних дисбалансів, зокрема в енергетичній сфері. Також базовий сценарій передбачає відчутне зменшення безпекових ризиків із початку 2024 року, що сприятиме повноцінному розблокуванню морських портів, зниженню премії за суверенний ризик та поверненню в Україну вимушених мігрантів», — наголошується у звіті.

Ключовим ризиком для цього прогнозу залишається більш тривалий термін та інтенсивність війни, що може загальмувати економічне відновлення та погіршити інфляційні та курсові очікування.