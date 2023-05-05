«ПВК Вагнера» заявила, що 10 травня вона вийде з Бахмуту через нестачу боєприпасів

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Reuters

«Приватна військова компанія Вагнера» оголосила, що через нестачу боєприпасів 10 травня вона виходить з міста Бахмут Донецької області й передає позиції російським кадровим підрозділам.

Про це 5 травня оголосив власник компанії Євгеній Пригожин.

«Я повідомляю офіційно: нести без боєприпасів втрати в Бахмуті мої хлопці не будуть. Тому з 10 травня ми виходимо із населеного пункту Бахмут. Нам залишилося взяти два з надлишком кілометри з 45. Але якщо ви не хочете подарувати перемогу росіянам взяттям Бахмуту — це ваші проблеми», — заявив Пригожин.

За його словами, з 1 травня Міноборони виділяє його найманцям лише 10% необхідної кількості боєприпасів.