Білорусь та росію не запросили на коронацію британського монарха Чарльза ІІІ. Натомість запросили КНДР
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Велика Британія не запросила на коронацію Чарльза ІІІ представників Афганістану, Білорусі, Мʼянми, росії, Сирії, Ірану та Венесуели.
Про це повідомив заступник глави МЗС Сполученого Королівства Тарік Ахмад.
За його словами, запрошення надіслали главам держав усіх країн, з якими Велика Британія має повні дипломатичні відносини, за невеликим винятком. Королівства та заморські території також отримали запрошення відповідно до їхнього конституційного положення.
«Не надійшли запрошення до Афганістану, Білорусі, Мʼянми, росії, Сирії, Ірану та Венесуели. Було надіслано запрошення на рівні глав лондонських місій до Корейської Народно-Демократичної Республіки та Нікарагуа», — зазначив Тарік Ахмад.
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