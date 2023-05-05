У Польщі зʼявиться центр виробництва й обслуговування HIMARS

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Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час візиту на американський оборонний завод Lockheed Martin заявив, що в Польщі протягом 2023 року створять центр виробництва та обслуговування систем HIMARS.

Про це повідомляє PAP.

За його словами, центр працюватиме не лише для Польщі, а й для інших європейських країн, які зацікавлені в купівлі цих ракетних систем.

Блащак також зазначив, що Польща веде переговори про закупівлю 500 додаткових пускових установок. Більшість із них планують встановити на польські вантажівки Jelcz.

«Глава Міноборони зустрівся з керівництвом заводу Camden Lockheed Martin в Арканзасі, де виробляються артилерійські системи Himars, які незабаром будуть доставлені до Польщі», — йдеться в повідомленні Міністерства оборони Польщі.

Також міністр оборони Польщі обговорював можливе виробництво в країні протитанкових комплексів Javelin. За його словами, вони добре зарекомендували себе в Україні.