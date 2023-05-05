У Сербії знову сталася стрілянина — загинули вісім людей

Новини

Reuters

У Сербії озброєний чоловік з автомата розстріляв людей за 60 км на південь від Белграда. Нападник був в автомобілі, що рухався. Загинули вісім людей, щонайменше десять отримали поранення.

Про це пише BBC.

За непідтвердженими даними, його досі не затримали. Місцеві ЗМІ повідомили, що до сіл Младеновац і Дубона прибули спецпризначенці. Поліцейські зупиняють машини на блокпостах. У районі Дубони стрільця шукає гелікоптер, дрони та численні патрулі.

Силовики працюють на блокпосту в Дубоні Reuters

За даними медіа, 20-річний хлопець почав стріляти в людей з автомата після сварки з поліцейським у парку Дубони в четвер увечері.