У Сербії знову сталася стрілянина — загинули вісім людей
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
У Сербії озброєний чоловік з автомата розстріляв людей за 60 км на південь від Белграда. Нападник був в автомобілі, що рухався. Загинули вісім людей, щонайменше десять отримали поранення.
Про це пише BBC.
За непідтвердженими даними, його досі не затримали. Місцеві ЗМІ повідомили, що до сіл Младеновац і Дубона прибули спецпризначенці. Поліцейські зупиняють машини на блокпостах. У районі Дубони стрільця шукає гелікоптер, дрони та численні патрулі.
За даними медіа, 20-річний хлопець почав стріляти в людей з автомата після сварки з поліцейським у парку Дубони в четвер увечері.
- 3 травня в сербському Белграді в одній іі шкіл району Врачар 14-річний учень влаштував стрілянину. Загинули вісім дітей та охоронець школи. Девʼять дітей отримали поранення. Нападника затримали.
- За даними BBC, у Сербії нечасто трапляються випадки масової стрілянини. У країні діють суворі закони щодо зброї, але кількість людей, які володіють нею, є однією з найвищих у Європі — 39,1 на 100 людей станом на 2019 рік. Це третій показник у світі після США та Чорногорії.