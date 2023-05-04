Переговори щодо «зернової угоди» у Стамбулі пройдуть на технічному рівні. Зустріч заступників міністрів перенесли на тиждень

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Переговори щодо Чорноморської зернової угоди між Україною, Туреччиною, ООН і росією пройдуть у Стамбулі 5 травня на технічному рівні. Заступники міністрів зустрінуться наступного тижня.

Про це пише Anadolu.

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар сказав, що перед зустріччю заступників міністрів «виникла необхідність провести нараду за участю технічного персоналу» делегацій країн і ООН.

Там розглянуть питання поставок зерна та евакуації деяких турецьких кораблів, а також створять «порядок денний» для обговорень заступниками.