Переговори щодо «зернової угоди» у Стамбулі пройдуть на технічному рівні. Зустріч заступників міністрів перенесли на тиждень
- Автор:
- Ліза Бровко
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Переговори щодо Чорноморської зернової угоди між Україною, Туреччиною, ООН і росією пройдуть у Стамбулі 5 травня на технічному рівні. Заступники міністрів зустрінуться наступного тижня.
Про це пише Anadolu.
Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар сказав, що перед зустріччю заступників міністрів «виникла необхідність провести нараду за участю технічного персоналу» делегацій країн і ООН.
Там розглянуть питання поставок зерна та евакуації деяких турецьких кораблів, а також створять «порядок денний» для обговорень заступниками.
- 26 квітня росія вкотре призупинила дію Чорноморського зернового коридору, попри те, що 13 березня 2023 року російська сторона після перемовин із представниками ООН погодилася продовжити «зернову угоду», але лише на 60 днів. Тоді міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що така позиція росії суперечить угоді, адже подовжувати її можна щонайменше на 120 днів.