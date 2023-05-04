Над Києвом протиповітряна оборона збила безпілотник — його уламки спричинили пожежу в Соломʼянському і загоряння в Печерському районах
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Під час повітряної тривоги в Києві протиповітряна оборона збила безпілотник. Інформації про руйнування чи постраждалих наразі немає.
Про це пише Київська міська військова адміністрація.
Мер столиці Віталій Кличко уточнив, що в Соломʼянському районі виникла пожежа через імовірне падіння там уламків дрона. На місці працюють рятувальні служби — рятувальники локалізують вогонь у чотириповерховій будівлі. Площа загоряння становить 50 квадратних метрів, а площа зруйнованих конструкцій — 150 квадратних метрів.
Також є загоряння в Печерському районі через падіння БпЛА.
По медичну допомогу поки що ніхто не звертався.
- Уночі 4 травня росіяни атакували Київ, зокрема іранськими дронами. Загалом росія випустила по Україні до 24 дронів Shahed-136/131 із Брянської області та зі східного узбережжя Азовського моря. Сили оборони України знищили 18 із них.