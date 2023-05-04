Ямайка хоче вийти з-під британської корони. У 2024 році країна проведе референдум
- Автор:
- Софія Телішевська
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Ямайка може наступного року провести референдум, щоб стати республікою, оскільки її громадяни не ототожнюють себе з «іноземним королем Чарльзом III».
Про це заявила міністр Ямайки з юридичних і конституційних питань Марлен Малаху Форте в інтервʼю Sky News.
«Терміновий» референдум може бути проведений «вже у 2024 році», а це означає, що Ямайка може стати незалежною від британської монархії та мати власного президента вже наступного року», — заявила Марлен.
За її словами, жителі Ямайки мали прихільність до королеви Єлизавети II, але цього не можна сказати про короля.
«Ямайка прагне написати нову Конституцію, яка розірве звʼязки з монархом як главою нашої держави. Час настав. Ямайка — у руках Ямайки. Ми повинні це зробити, особливо з переходом монархії. Мій уряд каже, що ми повинні зробити це зараз», — додала вона.
Про бажання вийти з-під британської корони також заявив і премʼєр Белізу Джонні Брісеньо. Він запевняє, що Британія несе відповідальність за работоргівлю в минулому і повинна виплатити репарації, а чинний премʼєр Ріші Сунак повинен перепросити в Белізу.
- У 2021 році Барбадос офіційно прибрав британського монарха королеву Єлизавету ІІ з посади глави держави та став республікою. Таким чином країна розірвала з Британією останні колоніальні звʼязки, що існували майже 400 років — відтоді, як у 1625 році перші англійські кораблі прибули на острів.
- 30 вересня 2021 року парламент одноголосно проголосував за поправки до Конституції, які з 30 листопада проголошують Барбадос республікою. Поправка до Конституції скасовує указ 1966 року королеви Великої Британії, який затверджував її главою Барбадосу. Новий закон кладе край Барбадосу як британській колонії. При цьому Барбадос не планує змінювати назву. Переговори про вихід із-під британської юрисдикції тривали з 1998 року.