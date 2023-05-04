Зеленський розкритикував ідею «гібридного» спецтрибуналу щодо росії
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі розкритикував один із запропонованих форматів трибуналу — «гібридний».
Про це повідомляє «Європейська правда».
Зеленський заявив, що треба створити повноцінний міжнародний трибунал щодо росії.
«Я дуже вдячний МКС та усій команді, що працює з судом задля забезпечення справедливості. Але лише одна інституція спроможна відреагувати на злочин агресії — це трибунал. Трибунал, а не щось гібридне, що дозволить формально закрити питання. Не компроміс, який дозволив би політикам сказати, що питання нібито вирішене. Потрібен справжній, повноцінний трибунал. І справжня, повноцінна справедливість», — заявив Зеленський.
- Україна наполягає на Міжнародному спецтрибуналі, до складу якого входили б іноземні судді, а у його створенні брала б участь ООН. Гібридний суд у межах української судової системи викликає низку запитань, наприклад, чи зможе такий суд подолати імунітет путіна як президента, або чиїм іменем виноситимуть вироки. До того ж такий гібридний суд не потребуватиме резолюції Генеральної Асамблеї ООН про створення нової незалежної міжнародної інституції.