США не бачать ознак того, що саме Україна атакувала Кремль
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images
Директор ЦРУ Вільям Бернс провів закритий брифінг щодо вибухів над Кремлем. За словами голови Комітету з розвідки Сенату США сенатора Марка Ворнера, поки що немає жодних ознак того, що Україна стоїть за ударом безпілотника по Москві.
Про це пише CNN.
«Ми все ще не маємо багато інформації. Я думаю, що комітет виклав всю інформацію, яку ми отримали, і нам потрібно якнайшвидше знову почути її від директора агентства. Принаймні на даний момент немає жодних ознак того, що джерелом [атаки] були українці», — сказав він журналістам.
На думку Ворнера, немає нічого незвичайного в тому, що інформації про інцидент небагато, враховуючи, що атака відбулася недавно.
- 3 травня в росії заявили, що вночі Україна нібито намагалася вдарити безпілотниками по Кремлю. Там назвали це «терористичним актом» і сказали, що залишають за собою право вжити заходів у відповідь «там і тоді, де і коли вважатимуть за потрібне». У Москві оголосили про заборону безпілотників.
- Речник президента Зеленського Сергій Никифоров заперечив причетність України до ударів по Кремлю, називаючи це «нагнітанням ситуації перед 9 травня».
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що українські війська ведуть оборонну війну і не атакують обʼєкти в росії, бо це «не вирішує жодної воєнної задачі». Однак подібні інциденти, за його словами, дають підстави рф виправдати свої атаки на цивільних.