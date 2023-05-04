США не бачать ознак того, що саме Україна атакувала Кремль

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Директор ЦРУ Вільям Бернс провів закритий брифінг щодо вибухів над Кремлем. За словами голови Комітету з розвідки Сенату США сенатора Марка Ворнера, поки що немає жодних ознак того, що Україна стоїть за ударом безпілотника по Москві.

Про це пише CNN.

«Ми все ще не маємо багато інформації. Я думаю, що комітет виклав всю інформацію, яку ми отримали, і нам потрібно якнайшвидше знову почути її від директора агентства. Принаймні на даний момент немає жодних ознак того, що джерелом [атаки] були українці», — сказав він журналістам.

На думку Ворнера, немає нічого незвичайного в тому, що інформації про інцидент небагато, враховуючи, що атака відбулася недавно.