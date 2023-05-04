За минулу добу російська армія обстріляла Херсонщину 98 разів і вбила 23 людини
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- Анна Холоднова
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Reuters / «Бабель»
За минулу добу окупанти 98 разів обстріляли Херсонську область. Місто Херсон було під вогнем 16 разів.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Через російські атаки 23 людини загинули, а 46 отримали поранення. Зокрема, постраждали дві дитини.
Росіяни випустили 539 снарядів з важкої артилерії, «Градів», танків, дронів та авіації. Вони поцілили у житлові квартали.
У Херсоні 82 снаряди влучили у Привокзальну площу, територію та споруди залізничного вокзалу, АЗС, два заклади торгівлі, завод й автогосподарство. Також пошкоджена територія залізничного переїзду.
- Російська армія почало масований обстріл Херсонської області та Херсону зранку 3 травня — він не припинявся до вечора.