Іран захопив уже другий нафтовий танкер за тиждень
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Іран захопив другий за тиждень нафтовий танкер у Перській затоці біля узбережжя Оману. Цього разу йдеться про танкер Niovi, якій ішов під панамським прапором.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на ВМС США.
Танкер прямував з Дубаю до порту Фуджейра в ОАЕ. Його захопили під час проходження через вузьку Ормузьку протоку, це скоїли ВМС «Корпусу вартових ісламської революції Ірану» (IRGCN).
Востаннє Niovi повідомляв про своє місцезнаходження о 02:31 за Гринвічем у середу біля узбережжя Оману в Ормузькій протоці, вказавши пунктом призначення Фуджейру, про що свідчать дані системи відстеження кораблів Refinitiv.
За даними аналітичної компанії Vortexa, через вузьку Ормузьку протоку між Іраном і Оманом проходить близько пʼятої частини світової нафти та нафтопродуктів.
Niovi — це дуже великий нафтовий танкер (VeryLargeCrudeCarrier, VLCC), здатний перевозити понад 2 мільйони барелів. Судно експлуатувала грецька судноплавна компанія Smart Tankers, після захоплення танкера вона досі не змогла встановити контакт з екіпажем.
- 29 квітня США конфіскували іранську нафту через недотримання ними санкцій. У відповідь Іран захопив у Перській затоці танкер з нафтою під прапором Маршаллових Островів. Американські чиновники в коментарі Financial Times заявили, що на їхню думку, захоплення судна Advantage Sweet було помстою після того, як США заарештували вантаж іранської нафти за рішенням суду і перенаправили його до США.