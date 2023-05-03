Warner Bros. опублікувала перший трейлер другої частини фільму «Дюна»

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Кіностудія Warner Bros. випустила дебютний трейлер другої частини фантастичного блокбастера Дені Вільньова «Дюна». У США премʼєра сиквелу має відбутися 3 листопада 2023 року.

У ролику є Тімоті Шаламе, котрий повернувся до ролі Пола Атрейдеса. Він обʼєднається з таємничою незнайомкою Чані (Зендая), щоб помститися змовникам, які знищили його сімʼю. На своєму шляху Полу доводиться вибирати між любовʼю всього свого життя і долею Відомого Всесвіту.

Зйомки «Дюни — 2» завершились у грудні 2022 року. В основу сюжету покладено другу половину роману Френка Герберта. У сиквелі зʼявляться нові герої: Ірулан Корріно (Флоренс Пʼю), Фейд-Раута Харконнен (Остін Батлер), Марго Фенрінг (Леа Сейду), Шаддам IV Корріно (Крістофер Уокен) і Шишаклі (Сухейла Якуб).

Разом із Шаламе та Зендаєю повернуться й інші актори першого фільму, зокрема Ребека Фергюсон, Хавʼєр Бардем, Джош Бролін, Дейв Баутіста, Стеллан Скарсгорд, Шарлотта Ремплінг, Стівен МакКінлі Хендерсон та інші.

В український прокат друга частина екранізації роману Френка Герберта вийде 2 листопада 2023 року, на день раніше світової прем’єри.