На Airbnb додають понад 50 нових функцій та оновлень. Компанія прагне прозорості в цінах і оплаті

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Open Grid Scheduler / Flickr

Компанія Airbnb запроваджує зміни на платформі, щоб зупинити відтік користувачів після їхніх масових скарг. Понад 50 нових функцій та оновлень мають покращити прозорість ціноутворення на житло, оплату й доступність.

Про це пише Bloomberg.

В Airbnb проаналізували мільйони відгуків від користувачів платформи, десятки тисяч повідомлень у соціальних мережах і розмови між сотнями тисяч господарів та гостей, щоб модернізувати платформу перед початком літнього сезону подорожей.

Серед оновлень є система, яка дозволяє гостям бачити в застосунку повну вартість житла включно з усіма комісіями (які компанія планує знизити), податками тощо. Ще гості зможуть платити частинами.

Натомість господарі отримають інструменти, щоб ставити конкурентні ціни, додавати знижки та порівнювати своє оголошення з аналогічними у своєму регіоні. Також вони зможуть одразу бачити, скільки їм заплатять.

Аби залучити молодь, компанія повернеться до Airbnb Rooms, де буде понад мільйон оголошень із середньою ціною $67 за ніч. У такому житлі мандрівники житимуть разом із господарями.

Оновлення стосуватимуться й запровадження штучного інтелекту, який допоможе оптимізувати дані про ціни й локації.