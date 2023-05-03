Рада ухвалила закон «антиПушкін». Він стосується памʼятників-символів російської імперії

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Олександр Корнієнко / Facebook

Верховна Рада ухвалила закон № 8273, який дозволить вилучати радянські та імперські культурні памʼятки. Міністр культури Олександр Ткаченко назвав цей закон «антиПушкін».

Відтепер є законні підстави, аби вилучити з Державного реєстру нерухомих памʼяток України памʼятки, які є символом російської імперської та радянської тоталітарної політики й ідеології.

Відтак не будуть вважатися культурною спадщиною памʼятки: