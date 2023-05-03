У сербському Белграді учень влаштував стрілянину в школі. Загинули щонайменше девʼятеро людей

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У сербському Белграді в одній із шкіл району Врачар 14-річний учень влаштував стрілянину. Хлопець увійшов до класу, де йшов урок історії, і розстріляв пʼять обойм.

Про це повідомляє B92.

Загинули вісім дітей та охоронець школи. Президент муніципалітету Врачар Мілан Неделькович повідомив, що девʼять дітей отримали поранення, четверо-пʼятеро з них перебувають у важкому стані.

За даними Міністерства внутрішніх справ Сербії, поліція затримала учня сьомого класу белградської школи «Владислав Рібнікар». Його підозрюють у тому, що 3 травня о 08:40 він кілька разів вистрілив з пістолета свого батька в учнів і охоронця.

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За інформацією сербського медіа Prva TV, у хлопця також була вибухівка в рюкзаку.

Однокласники повідомили, що учень, який відкрив стрілянину, був відмінником. За версією одного з дітей, він відкрив стрілянину після того, як отримав одиницю з історії. Офіційно цю версію не підтверджували.