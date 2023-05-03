Зеленський прибув до Фінляндії. Там відбудеться саміт України та скандинавських країн
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)
Президент України Володимир Зеленський приїхав із офіційним візитом до Фінляндії. Про це повідомляє місцевий телеканал Yle та канцелярія президента.
Перемовини з фінським президентом Саулі Нііністьо стосуватимуться оборони та підтримки України, двосторонніх відносин та глобальної геополітичної ситуації.
Також у Фінляндії Зеленський візьме участь у саміті України та скандинавських країн. На ньому будуть присутні премʼєр-міністри Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії. Усі вони також проведуть двосторонні зустрічі з Зеленським.