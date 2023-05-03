У Херсоні запроваджують комендантську годину на майже три дні

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У Херсоні з 20:00 5 травня почнеться комендантська година, яка триватиме до 06:00 8 травня.

Про це 3 травня повідомив глава обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Протягом цих 58 годин заборонено пересуватися та перебувати на вулицях міста. Також місто закриють на вʼїзд та виїзд.

Таке обмеження пояснюють тим, що «правоохоронцям треба виконати свою роботу і не наражати людей на небезпеку».