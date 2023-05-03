В Австралії тіло зниклого рибалки знайшли всередині крокодила

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В Австралії всередині крокодила знайшли тіло чоловіка, який зник під час риболовлі.

Про це пише BBC.

65-річний Кевін Дармоді рибалив в Кеннедіс-Бенд разом із приятелями. Інші рибалки не бачили нападу, але чули крик чоловіка, а потім гучний сплеск.

«Я помчав вниз… але від нього не було жодного сліду, тільки його ремінці на березі, і більше нічого», — сказав друг Дармоді.

Після дводенних пошуків поліція виявила і застрелила двох крокодилів завдовжки 4,1 м і 2,8 м. Людські останки знайшли лише в одному з них, але офіцери з охорони дикої природи вважають, що обидві рептилії причетні до смерті рибалки.