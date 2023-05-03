Чому китайський «посланець миру» Лі Хуей вигідний росії. Провідні світові медіа про війну 2 травня

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«Бабель»

Китай призначив дипломата Лі Хуея спецпосланцем, який має сприяти закінченню російсько-української війни. Американський мовник NBC News розповідає його біографію, з якої випливає, що Лі ― вигідна постать для Москви. І навіть може стати найзручнішим перемовником для росіян, коли їм доведеться скласти зброю. Хуей більшість кар’єри присвятив роботі в СРСР і пострадянських країнах. Наприкінці 1990-х він був послом Китаю в Казахстані, а з 2009-го десять років пропрацював послом у росії. Він запевняв, що Китаю потрібна «сильніша росія», що обидві країни однаково розуміють потребу в сильній державі та мають підтримувати одна одну «пліч-о-пліч». За словами російських аналітиків, Хуей розуміє світогляд росіян, тож його постать як перемовника цілком комфортна, навіть якщо він схилятиме Кремль до непопулярних серед населення країни-агресора рішень.

Для України Хуей, припускають автори NBC News, теж прийнятний варіант ― серед його висловлювань були не тільки проросійські, але й проукраїнські. Щоправда, у статті наводять лише одну цитату Хуея із зустрічі з українською делегацією в 2005 році. Тоді влада України була прозахідною, і попри це Хуей переконував, що Китай всіляко підтримує процвітання нашої країни. Утім, це сталося задовго до того, як Хуей почав працювати послом у Москві.

Насправді ж особистість посланця зараз важить мало, переконані співрозмовники видання з американських дослідницьких установ. Поки Україна й росія не бажатимуть переговорів одна з одною, ці посади будуть суто церемоніальними, а на умови майбутнього миру найбільше впливатиме сторона із сильнішою армією. Однак у Китаї усвідомлюють, що рано чи пізно перемовини почнуться ― і Пекін прагне вже зараз зайняти місце за переговорним столом, підсумовує видання.

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Минув лише тиждень відтоді, як одіозний американський телеведучий Такер Карлсон залишив ефір телеканалу Fox News («Бабель» раніше розповідав про це), а політики Республіканської партії США вже стали сміливішими у своїх висловлюваннях на підтримку України, пише The Washington Post. Особливо це стосується спікера Палати представників американського Конгресу Кевіна Маккарті. Раніше він запевняв, що проти «безкінечної та безлімітної» допомоги Україні, а днями під час візиту до Ізраїлю він різко відповів російській журналістці, що «не підтримує те, що росія робить в Україні ― особливо коли це стосується дітей», і що російським військам «варто забиратися з України». Журналіст видання Арон Блейк припускає, що ці сміливіші заяви Маккарті дозволив собі саме тому, що загрози бути розтрощеним в ефірі одним із найпопулярніших у США телеведучих більше немає. Адже росіяни вбивали дітей в Україні весь час від початку повномасштабної війни, а не лише під час пʼятничного ракетного обстрілу, що нібито став приводом для заяви Маккарті.

Так само сміливішими стають і заяви інших республіканців. Раніше британський експремʼєр Борис Джонсон уїдливо зазначив, що республіканці занадто бояться Такера Карлсона і тому дуже стримані в своїх оцінках ситуації у світі. Мовляв, його критика може зменшити підтримку таких політиків. Водночас у партії вистачає й «яструбів», які вважають належне покарання росії одним із ключових інтересів США. Завдяки принаймні тимчасовому зникненню проросійського телеведучого з ефіру ці політики тепер можуть не стримуватися та називати речі своїми іменами.

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