Україна і Польща відновили лінію електропередачі, яка не працювала із середини 1990-х
- Автор:
- Софія Телішевська
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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash
«Укренерго» та польський оператор системи передачі PSE модернізували лінію електропередачі між Польщею та Україною. Відновлений інтерконектор успішно відпрацював три дні в тестовому режимі.
Очільник уряду Денис Шмигаль каже, що за рахунок продажу електроенергії можна накопичити ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону, а за потреби можна буде активізувати імпорт й отримати аварійну допомогу від сусідів.
Загальна вартість проєкту становить 350 мільйонів гривень, низку необхідного обладнання Польща надала безкоштовно.
- Енергетичне сполучення Хмельницька АЕС — Жешув напругою 750 кВ не діяло із середини 1990-х. Україна давно закликала відновити цю лінію. Польська енергетична компанія PSE наполягала, що відновлення роботи цієї ЛЕП із такою напругою є неможливими через екологічні вимоги та відсутність відповідних технічних норм. Тому PSE вирішила перебудувати цю ЛЕП на 400 кВ і синхронізувати її з українською енергосистемою.
- ДП «НАЕК «Енергоатом» готується до запуску повітряної лінії, яка через Польщу зʼєднає українську та європейську енергосистеми.
- У 2022 році Україна експортувала електроенергію до ЄС протягом червня — жовтня та, за даними Державної митної служби, заробила на цьому майже $590 мільйонів. Цьому сприяли високі ціни на електроенергію в ЄС: у Словаччині та Румунії ціна за 1 МВт·год становила $400, тоді як в Україні — $89.